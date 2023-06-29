Москвичи оформили более 50 тыс. электронных читательских билетов на сайте мэра

Москвичи оформили более 50 тысяч единых читательских билетов онлайн на портале мэра и правительства Москвы, говорится на сайте.

© Портал мэра и правительства Москвы

"Электронный читательский билет так же, как и пластиковый, принимают во всех городских библиотеках. <...> В преддверии летних каникул и сезона отпусков москвичи чаще оформляли такие билеты на mos.ru: в мае востребованность услуги выросла на 40% по сравнению с предыдущим месяцем", – уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Для оформления электронного читательского билета в заявке необходимо указать имя, дату рождения, контакты, а также данные паспорта. Также потребуется загрузить фото, чтобы библиотекарь смог идентифицировать читателя.

После регистрации электронный билет автоматически отобразится в кабинете читателя в сервисе "Библиотеки Москвы". Библиотекарю нужно предъявить только штрихкод с его номером на экране смартфона.

Электронные читательские билеты также доступны для детей. Ребенок старше 14 лет может получить читательский билет самостоятельно, а для детей младше 14 лет это могут сделать родители или законные представители.

Онлайн билет позволяет пользоваться всеми возможностями сервиса "Библиотеки Москвы", а также брать книги в офлайн-читальнях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что москвичам доступны около 15 миллионов книг по единому читательскому билету.