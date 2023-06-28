Москвичам спрогнозировали погоду в июле

«По предварительным, самым оптимистичным оценкам, во втором месяце лета в средних широтах русской равнины едва ли выпадет половина дождей от средних параметров метеостатистики. Если посмотреть климатическую историю, таким засушливым июль в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет», — сказал синоптик. Он напомнил что наиболее сухими за последние 75 лет в регионе были 1972, 1997, 2002 и 2014 годы.