Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Специалисты городских служб переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды. Об этом в среду, 28 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Существует вероятность выпадения до 35 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, подготовлены силы и средства для ликвидации последствий непогоды, организовано информирование жителей, — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что системы водоотведения проверяются заранее, а в местах возможного скопления воды будет размещена спецтехника. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.

На круглосуточном дежурстве находятся полторы тысячи сотрудников аварийных бригад.