Шесть акций по очистке берегов проведут в Москве до конца сентября
До конца сентября в столице проведут шесть акций по очистке берегов от мусора, принять участие в них могут все желающие. Об этом сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».
«В мае и июне в рамках акции «Вода России» порядка 200 человек совместно со специалистами Мосприроды прошли более 10 км береговых линий, собрав около 20 куб. м отходов. В III квартале 2023 года запланировано провести еще серию экоакций. В том числе, в рамке ежегодной экологической акции «Вода России» с июля по сентябрь на подведомственных Мосприроде территориях пройдет еще шесть прибрежных субботников», - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что акции запланированы в парках «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий», природном заказнике «Долина реки Сетунь», ландшафтных заказниках «Теплый стан», «Долина реки Сходни в Куркино». Дату и время нужно заранее уточнять по телефону. Мешки и перчатки предоставляются.
Расписание субботников опубликовано на сайте Мосприроды.