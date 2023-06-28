Шесть акций по очистке берегов проведут в Москве до конца сентября

«В мае и июне в рамках акции «Вода России» порядка 200 человек совместно со специалистами Мосприроды прошли более 10 км береговых линий, собрав около 20 куб. м отходов. В III квартале 2023 года запланировано провести еще серию экоакций. В том числе, в рамке ежегодной экологической акции «Вода России» с июля по сентябрь на подведомственных Мосприроде территориях пройдет еще шесть прибрежных субботников», - сказали в пресс-службе.