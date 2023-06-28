Прокуратура назвала самый криминальный округ Москвы

За первые пять месяцев 2023 года больше всего преступлений произошло в центре столицы. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 28 июня.

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По ее словам, с начала января по конец мая в ЦАО произошло 7219 преступлений. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 16 процентов, центр города все еще остается самым «криминальным» округом Москвы.

На втором месте оказался восток столицы: за отчетный период в ВАО зарегистрировали 6458 правонарушений. Замкнул тройку юго-восток Москвы с результатом в 6142 преступления.