Количество ПВЗ в Москве за полгода увеличилось почти на 12%
В Москве количество точек выдачи интернет-заказов выросло с начала года почти на 12%. Динамику открытий таких пунктов в столице проанализировали эксперты компании Filipov Capital.
Как выяснили специалисты, в Москве в этом месяце работает 18308 пунктов выдачи интернет-заказов. А это значит, что число подобных точек в мегаполисе выросло на 1904 объекта, или в процентном соотношении - на 11,6%.
Сегодня основное количество пунктов выдачи заказов в столице работает под тремя брендами – «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries. Их доля среди общего количества ПВЗ довольна велика и составляет 64,82%, или 11686 точек.
Интересно, что за первые полгода 2023-го эта тройка маркетплейсов значительно увеличила свою долю в общем количестве пунктов выдачи товаров в Москве. Так, в январе доля ПВЗ этих трех сетей была на уровне 54,61%. Тогда в столице функционировало 8959 точек. В марте их доля ПВЗ составляла уже 59,66% пунктов выдачи заказов от их общего числа.
Как отмечают аналитики, обычно собственники помещений на первых этажах зданий охотно сдают их таким арендаторам, как маркетплейсы, так как их пункты выдачи выглядят более привлекательно, чем магазины алкоголя, к примеру, или табака. Учитывая, что в ПВЗ чаще всего работает только один человек, можно точно рассчитать количество потребляемых ресурсов. В помещение не нужно устанавливать дополнительное оборудование, кроме освещения, кондиционера и интернета.