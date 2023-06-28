Количество ПВЗ в Москве за полгода увеличилось почти на 12%

В Москве количество точек выдачи интернет-заказов выросло с начала года почти на 12%. Динамику открытий таких пунктов в столице проанализировали эксперты компании Filipov Capital.

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Как выяснили специалисты, в Москве в этом месяце работает 18308 пунктов выдачи интернет-заказов. А это значит, что число подобных точек в мегаполисе выросло на 1904 объекта, или в процентном соотношении - на 11,6%.

Сегодня основное количество пунктов выдачи заказов в столице работает под тремя брендами – «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries. Их доля среди общего количества ПВЗ довольна велика и составляет 64,82%, или 11686 точек.

Интересно, что за первые полгода 2023-го эта тройка маркетплейсов значительно увеличила свою долю в общем количестве пунктов выдачи товаров в Москве. Так, в январе доля ПВЗ этих трех сетей была на уровне 54,61%. Тогда в столице функционировало 8959 точек. В марте их доля ПВЗ составляла уже 59,66% пунктов выдачи заказов от их общего числа.