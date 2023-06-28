В метро Москвы запустили поезд, посвященный 125-летию МХТ имени Чехова

"В вагонах представлена информация об истории театра, начиная от его истоков и заканчивая современностью, а также об актерах, которые многие годы работали в нем. Кроме того, стены вагонов также украшают исторические фото со спектаклей "Три сестры", "Чайка", "Борис Годунов" и других, а также снимки интерьеров театра", - значится в публикации.