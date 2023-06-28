В метро Москвы запустили поезд, посвященный 125-летию МХТ имени Чехова

На красной линии метро Москвы запустили поезд, посвященный 125-летию МХТ имени Чехова
Тематический поезд, посвященный 125-летию Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, начал курсировать по Сокольнической линии столичной подземки. В его вагонах представлена информация об истории театра, а также об актерах, которые многие годы работали в нем, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В вагонах представлена информация об истории театра, начиная от его истоков и заканчивая современностью, а также об актерах, которые многие годы работали в нем. Кроме того, стены вагонов также украшают исторические фото со спектаклей "Три сестры", "Чайка", "Борис Годунов" и других, а также снимки интерьеров театра", - значится в публикации.
Там уточняется, что названия станций Сокольнической линии будут объявлять актеры МХТ имени А. П. Чехова. Они также озвучили аудиосообщения для пассажиров.
"Поезд будет ходить по Сокольнической линии в течение полугода. За это время пассажиры смогут узнать больше о театре и его истории. Каждый вагон рассказывает об определенном периоде жизни художественного театра - от основателей, Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, до сегодняшнего дня. Часть вагонов посвящена юбилеям "мхатовской семьи" - 100-летию Музея МХАТ и 80-летию Школы-студии МХАТ", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте.