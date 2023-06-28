Новую скоростную магистраль откроют в Москве в 2026 году

Движение на всем протяжении столичной скоростной магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» запустят в 2026 году. Об этом заявил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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По его словам, весь проект состоит из пяти участков.

«В настоящее время завершено строительство трех из них, с учетом открытия основного хода магистрали на участке от Боровского до Киевского шоссе», – отметил Загрутдинов.

Общая протяженность трассы по прямой – 22,5 километра. По ходу магистрали будет оборудован 21 пешеходный переход и 23 искусственных сооружения.

Дорога свяжет 4 трассы и соединит между собой районы ТиНАО.