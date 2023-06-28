Литературные чтения и иммерсивные спектакли: в столице впервые пройдет фестиваль «Усадьбы Москвы»

В субботу, 1 июля, в Москве впервые стартует летний фестиваль «Усадьбы Москвы». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что фестиваль будет проходить по выходным вплоть до субботы 30 сентября, и объединит музей-заповедник «Царицыно», Петровский путевой дворец, усадьбы Остафьево, Свиблово, Воронцово и другие.

У каждой усадьбы в рамках фестиваля будет свой день, в который она представит собственную программу литературных чтений, лекций, иммерсивных спектаклей и мастер-классов. Гостей фестиваля также ждут экскурсии, встречи с писателями и концерты.

Откроется фестиваль на первых июльских выходных в усадьбах Кусково и Измайлово.

1 июля в усадьбе Кусково расскажут о формировании ее ансамбля, покажут иммерсивный спектакль «Закулисье усадебного театра» и проведут тематический пикник «Традиции пикников: от царской России до наших дней». На следующий день, 2 июля, свою программу представит усадьба Измайлово. Гостям усадьбы расскажут о ее истории, пригласят поучаствовать в мастер-классе по изготовлению украшений и посмотреть интерактивный спектакль о жителях Москвы XVIII века.

В субботу, 15 июля, в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет обзорная экскурсия для детей и взрослых, открытый урок «Старые правила делового общения: как писали письма в XIX веке» и иммерсивное представление «Русская готика Баженова» о создании усадебного ансамбля. Посетители музея-заповедника «Коломенское» 16 июля смогут прогуляться по местным фруктовым садам.