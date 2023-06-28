В центре Москвы демонтировали незаконные ограждения

"Участок использовался под парковку для ограниченного круга лиц, при этом установленные металлические ограждения препятствовали свободному проезду жителей к ближайшим многоквартирным домам и офисам, разрешительная документация на их возведение отсутствовала, устройства были установлены на территории общего пользования, таким образом, был осуществлен самозахват городской земли", - рассказал Бобров.