Собянин: московские предприниматели смогут получить поручительство по программе

Столичные власти выделят дополнительные средства оператору программы "Корпорации МСП" для расширения программы зонтичных поручительств по кредитам для малого и среднего предпринимательства. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

"Теперь получить поручительство по программе смогут и московские предприниматели - субъекты МСП, которые работают в приоритетных для города отраслях: производстве (в том числе высокотехнологичном), креативных индустриях, занимаются научными исследованиями и разработками, туризмом и IT", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы зонтичных поручительств за прошлый год столичные предприниматели смогли привлечь финансирование на сумму более 37,7 млрд рублей.

Зонтичный механизм поручительств - это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Основные параметры поручительства: покрытие до 50% суммы кредита, конечная ставка для заемщика составляет не более 15% годовых, максимальная сумма кредита - 30 млн рублей, срок кредита - пять лет.