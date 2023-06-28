На востоке Москвы сдали в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 помещений
Взрослую поликлинику на 750 посещений в московском районе Измайлово сдали в эксплуатацию, общая площадь здания составляет более 11 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в среду.
"На востоке Москвы сдана в эксплуатацию взрослая поликлиника, рассчитанная на обслуживание порядка 40 тыс. жителей района Измайлово. Объект здравоохранения возвели по адресу: Измайловский проспект, д. 63. В новое медицинское учреждение перевели третий филиал поликлиники №191", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
По его словам, поликлиника построена с нуля на месте ветхих панельных домов и оснащена по новому московскому стандарту. Здесь будут работать 229 человек, в смену они смогут принять до 750 пациентов. Застройщику выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после того, как по итогам комплексной проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии здания проектной документации.
Он также добавил, что общая площадь монолитного здания составляет более 11 тыс. кв. м, что в шесть раз больше прежнего филиала поликлиники. Структура медучреждения для взрослых включает в себя группу помещений на первом этаже: вестибюль с гардеробом для верхней одежды посетителей, зоны ожидания, стойки информации, кабинеты дежурного врача, стоматолога, инфекциониста с процедурной, рентгенолога, процедурные МРТ и КТ, кабинет УЗИ, процедурные приема анализов и введения инъекций, отделение платных услуг, аптеку и комнату охраны.