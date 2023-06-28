Июльскую акцию «День без турникетов» посвятят креативным индустриям Москвы
Познавательная акция «День без турникетов» состоится в Москве в период с 3 по 9 июля в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест». Москвичи и гости города смогут увидеть, как работают анимационные и киностудии, мануфактуры, мастерские, модные шоурумы и галереи. Для этого потребуется регистрация на сайте проекта. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Впервые экскурсии по креативным предприятиям Москвы в рамках проекта «День без турникетов» организовали в прошлом году. Тогда на 35 площадках побывали больше 2,7 тысячи гостей. В этот раз к познавательной акции присоединятся порядка 40 компаний — представителей индустрии. Они подготовят для посетителей экскурсии и мастер-классы, познакомят с профессиями своих направлений и покажут все этапы производства продукции», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Так, в «Москино» посетителям покажут архив фильмофонда, проведут лекцию об особенностях хранения пленочного архива и покажут анимационный альманах. Участники экскурсии в центре дизайна Artplay узнают об истории и развитии пространства, работе архитекторов и проектировщиков при создании креативного кластера.
Свои двери откроют также киностудия «Союзмультфильм» и мультимедийный развлекательно-развивающий центр «СоюзМультПарк», технопарк «Калибр», швейное производство, дизайн-фактория, школа столярного ремесла, галерея, издательство, гастроквартал и другие известные столичные предприятия.