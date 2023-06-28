Июльскую акцию «День без турникетов» посвятят креативным индустриям Москвы

«Впервые экскурсии по креативным предприятиям Москвы в рамках проекта «День без турникетов» организовали в прошлом году. Тогда на 35 площадках побывали больше 2,7 тысячи гостей. В этот раз к познавательной акции присоединятся порядка 40 компаний — представителей индустрии. Они подготовят для посетителей экскурсии и мастер-классы, познакомят с профессиями своих направлений и покажут все этапы производства продукции», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.