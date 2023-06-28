Правила строительства привели в соответствие с актуальными требованиями города

"Департаментом градостроительной политики города Москвы были направлены в Минстрой России предложения по актуализации около 40 сводов правил (СП). В рассмотрении проектов СП принимало участие свыше 10 московских организаций - департаментов и ведущих проектных институтов. Об этом рассказал руководитель департамента Сергей Левкин ", - значится в сообщении.

По словам Левкина, более половины из актуализированных нормативов уже вступили в силу с начала 2023 года и опубликованы в открытом доступе.

"Внесение изменений и приведение нормативов в соответствие с актуальными потребностями градостроительного развития позволяют сократить стоимость и сроки проектирования и строительства, оптимизировать эксплуатационные затраты, повысить уровень надежности и безопасности возводимых объектов, обеспечить их энергетическую эффективность", - подчеркнул руководитель департамента.

Он добавил, что, в конечном счете, вся эта работа обеспечивает комфортные условия проживания в Москве. Изменения были внесены в СП, в том числе регулирующие вопросы проектирования жилых и общеобразовательных зданий, дошкольных организаций, высотного строительства, проведения геодезических работ. Также актуализация коснулась важной для Москвы сферы - развитие транспортной инфраструктуры, в частности метрополитена, заключили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.