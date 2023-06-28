Пасмурно, но не дождливо: синоптики о прогнозе погоды на 28 июня

Пасмурный, но без осадков день ожидает жителей столицы 28 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», дневная температура будет колебаться в пределах от +17 до +21 градуса.

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Ветер восточный, 1-3 м/c. Слабая скорость ветра не будет способствовать разгону туч, которые ближе к ночи все-же могут принести с собой небольшой дождь. Атмосферное давление в течение дня снизится с 744 до 740 мм рт.ст.

Напомним, что ранее синоптики заявляли, что в четверг и пятницу, 29 и 30 июня, в Москве будет дождливо. 29 июня дневная температура не превысит 22 градуса. 30 июня также ожидается облачная погода с дождем при температуре 19…24 градусов.