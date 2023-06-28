Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам

Сергей Собянин поздравил столичных мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив активное участие сообщества в культурной, просветительской и благотворительной жизни Москвы.

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"Курбан-байрам знаменует завершение паломничества к исламским святыням и почитается верующими как время благочестия и верности религиозным ценностям. Этот праздник олицетворяет нравственные идеалы ислама: стремление к духовному совершенству, справедливость, милосердие", – приводят слова Собянина на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр отметил, что община мусульман Москвы, помимо прочего, вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия. Он пожелал представителям религиозной конфессии здоровья, мира, добра и благополучия. Даты празднования Курбан-байрама определяются в соответствии с лунным календарем и астрономическими наблюдениями.

В этом году Курбан-байрам начинается 28 июня. Его будут праздновать три дня.