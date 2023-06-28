Новый учебный комплекс на 325 мест построят в Раменках

В районе Раменки построят учебный комплекс на 325 мест, состоящий из школы и детского сада. Об этом сообщается на портал мэра и правительств Москвы.

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"Застройщик за счет собственных средств обеспечит строительство учебного комплекса на 325 мест, в составе которого предусмотрена школа на 225 мест и детский сад на 100 мест. В рамках договора объект будет передан городу", – заявила председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

Комплекс будет располагаться по адресу: проспект Вернадского, владение 10а. Ожидается, что объект сдадут в эксплуатацию в 2028 году. Договоры с застройщиками, которые передают объекты в новых жилых кварталах в собственность Москвы, начали заключать летом 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Раменках запустили крупнейший проект научно-технологического развития России. На месте полузаброшенной территории, с которой предварительно вывезли 3 миллиона кубометров строительного мусора, отходов и грунтов, создается инновационный центр МГУ.