Количество безработных в Москве за год снизилось на 22%

Согласно информации от департамента труда и социальной защиты Москвы, в конце мая 2023 года 43,0 тыс. москвичей были зарегистрированы для поиска подходящей работы. Об этом сообщает пресс-служба Мосстата.

© В Подмосковье

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года это сокращение составило 24%.

Количество безработных составляет 26,1 тыс. человек, из которых 17,7% – граждане предпенсионного возраста. Это на 22,2% меньше, чем в мае 2022 года. Официальный уровень безработицы в Москве составил 0,4%.

Среди безработных, получающих пособие, их число достигло 15,0 тыс. человек, что на 33,1% меньше по сравнению с маем 2022 года.По состоянию на конец мая 2023 года предприятия и организации искали 116,2 тыс. работников, из них 64,7% – рабочих профессий.По данным центров занятости, в мае 2023 года 8,5 тыс. граждан обратились за государственной поддержкой в поиске работы, что на 47,0% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.