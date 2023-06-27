Москвичей предупредили об ограничениях работы станций метро из-за Курбан-байрама

Работа некоторых станций метро может быть временно ограничена в среду, 28 июня, из-за празднования Курбан-байрама. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Празднование Курбан-байрама 28 июня пройдет в Москве на 53 площадках, в том числе в традиционных местах проведения праздников и на специально выделенных для этого площадках в парке "Сокольники" и у Центра технических видов спорта "Москва". Забой животных в рамках праздника будет на улицах столицы запрещен.