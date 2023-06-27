Инвесторы построят и передадут городу восемь образовательных объектов в ТиНАО

В Троицком и Новомосковском административных округах инвесторы построят восемь образовательных объектов. Согласно сообщению на официальном сайте мэра Москвы, работы будут идти по договорам участия в развитии столицы — детсады и школы после передадут городским властям.

Проекты документов еще весной согласовали специалисты московского Департамента городского имущества. Работы запланированы в двух поселениях (Внуковском и Московском). В первом возведут образовательный комплекс на 600 мест, а во втором — еще один образовательный комплекс, а также четыре детсада и две школы вместимостью более чем на 4,1 тысячу человек.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, строительство будет идти с 2023 по 2028 год. Инвестиции в проект должны превысить 12,5 млн рублей.