Центральную молодежную библиотеку № 122 имени А.С. Грина откроют после капремонта 28 июня
В среду, 28 июня, в Москве после двух лет капитального ремонта откроется Центральная молодежная библиотека номер 122 имени Александра Грина. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Библиотека расположена в доме 14а на Волочаевской улице. Ее отремонтировали в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке мэра Москвы и столичного департамента культуры.
В мэрии рассказали, что библиотека стала просторнее, дизайн ее внутреннего пространства выполнили в стиле лофт. Также в библиотеке появилась новая мебель, компьютеры, звуковое оборудование и видеопроекторы.
В библиотеке организовали концертно-лекционный зал, появилось фойе с семиметровыми потолками и комнаты для занятий.
В день открытия в библиотеке проведут мастер-классы, состоятся встречи с детской писательницей Анной Флит и поэтессой Мариной Щегловой, и будет показан спектакль.
Для первых посетителей библиотеки проведут занятия по рисованию в технике флюид-арт и мастер-классы с руководителями школы кино и телевидения Янной Мазазолиной и Алексеем Масловым, а также встречу с саунд-продюсером подкаст-студии Глебом Фадеевым.
Библиотека имени Грина впервые открыла свои двери в мае 1960 года. Тогда она состояла из одного отдела и была юношеским отделением библиотеки имени Пушкина на Покровке.