В Москве введут в эксплуатацию 13 объектов здравоохранения до конца года

В Москве до конца 2023 года планируют ввести в эксплуатацию 13 объектов здравоохранения, в том числе семь поликлиник, три флагманских центра и три больничных корпуса, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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Об этом сообщает НСН.

Общая площадь объектов составляет более 233 тыс. кв. м.

Как отметил Загрутдинов, согласно плану на второе полугодие, должно начаться строительство ещё двух поликлиник — детской в Зеленограде и стоматологической в районе Перово.

Также начнётся возведение подстанции скорой медпомощи на шесть машино-мест в районе Царицыно.