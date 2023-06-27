Московский зоопарк показал медведя Бабулю, дремлющего в разгар рабочего дня
Московский зоопарк показал гималайского медведя Бабулю, который спит на солнышке, пока другие работают. Кадрами поделилась пресс-служба столичного зоосада во вторник, 27 июня.
— Ничто не помешает вам дремать на солнышке в разгар рабочего дня — если, конечно, вы гималайский медведь Бабуля из Московского зоопарка, — говорится в Telegram-канале учреждения.
На кадрах видно, как Бабуля тихо уснул на ступеньке лестницы в своем вольере. При этом косолапого греет палящее солнце.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова также рассказала, как в Московском зоопарке продолжается реабилитация белого медведя Диксона. Он с удовольствием рыбачит в собственном водоеме.
Также в конце мая белая медведица Айка прошла карантин. Такая вынужденная мера была обусловлена тем, что животное поселилось в зоопарке только в апреле. Чтобы адаптация Айки прошла без стресса и нагрузки на организм, ее вольер закрыли специальным баннером. Все это время она гуляла по вольеру и купалась в бассейне. Профильные специалисты в свою очередь отметили, что карантин у Айки прошел успешно.