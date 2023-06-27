Московский зоопарк показал медведя Бабулю, дремлющего в разгар рабочего дня

— Ничто не помешает вам дремать на солнышке в разгар рабочего дня — если, конечно, вы гималайский медведь Бабуля из Московского зоопарка, — говорится в Telegram -канале учреждения.

Также в конце мая белая медведица Айка прошла карантин. Такая вынужденная мера была обусловлена тем, что животное поселилось в зоопарке только в апреле. Чтобы адаптация Айки прошла без стресса и нагрузки на организм, ее вольер закрыли специальным баннером. Все это время она гуляла по вольеру и купалась в бассейне. Профильные специалисты в свою очередь отметили, что карантин у Айки прошел успешно.