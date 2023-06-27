Загрузка отелей Москвы впервые превысила 80%

Загрузка столичных отелей с 1 по 12 июня составила 82,3%, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Также этот показатель на 17% превзошел заполняемость городских гостиниц на прошедших майских праздниках, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Комитета по туризму Москвы.