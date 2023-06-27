Собянин рассказал о высоком качестве московской питьевой воды

Старейшей в Москве Рублевской станции водоподготовки исполнилось 120 лет, при этом она сегодня — одна из наиболее прогрессивных и инновационных, заявил глава столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По словам мэра, станция снабжает питьевой водой 26 районов на западе, северо-западе и в центре мегаполиса, а также некоторые населенные пункты Московской области.

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Сергей Собянин сообщил, что именно на этой станции 120 лет назад впервые заработала классическая двухступенчатая схема очистки воды, а в 2002 году была внедрена технология озоносорбции — загрязнения сначала окисляют озоном, а затем воду очищают с помощью активированного угля.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время горожанам обеспечивают чистую питьевую воду 4 станции водоподготовки. Протяженность московских водопроводных сетей — более 13 тыс. км, они являются самыми длинными в России.

«С 2011 года количество анализов воды в водоисточниках выросло на 30%, а количество контролируемых параметров почти наполовину — на 45%», — добавил Собянин.

Рублевская станция водоподготовки сегодня — современное предприятие, обеспечивающее горожан чистой водой круглые сутки.