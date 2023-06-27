Стало известно, какие улицы в Москве перекроют в Курбан-байрам

Движение транспорта на нескольких улицах в Москве 27 и 28 июня будет перекрыто из-за празднования Курбан-байрама, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

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По информации ведомства, нельзя будет проехать с 22:00 27 июня до 11:00 28 июня на ул. Дурова; с 00:01 до 11:00 28 июня на ул. Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, а также в пер. Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский. С 4:00 до 11:00 28 июня перекроют ул. Хачатуряна и ул. Каргопольская. Не будет движения транспорта с 00:01 28 июня до окончания мероприятия на ул. Минская, а также на съездах с проспекта Генерала Дорохова на ул. Минская.

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Изменится и график работы общественного транспорта. С 20:00 27 июня до полудня 28 июня трамваи не будут ходить между Каланчевской улицей и Белорусским вокзалом. Они поедут по скорректированным маршрутам: №7 - от метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчёвской улицы; № 9 работать не будет; №50 - от ДК "Компрессор" (метро "Авиамоторная") до Каланчевской улицы. Дептранс просит пользоваться метро и автобусом с510 - маршрут продлят до станции "Новослободская". С 23:35 до конца мероприятия 28 июня автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через метро "Минская". А е29 укоротят до "Ломоносовского проспекта". Автобусы 103, 130, 260, 464 и 470 после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Филей пойдут через Киевский вокзал, а 260-й маршрут после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Матвеевского пойдет через Киевский вокзал и площадь Роллана. А п209 в сторону Матвеевского поедет через Киевский вокзал и площадь Роллана с оттянутым разворотом на Воробьевском шоссе. В обратном направлении маршруты не меняются.