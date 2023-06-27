В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах 27 июня произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, в столичном Внуково четыре вылета воздушных судов были задержаны, а еще девять отменены. В Домодедово также задержано четыре рейса, еще три вылета отменено. В Шереметьево три рейса были перенесены.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в авиагаванях Москвы не называется.