Дептранс: Сервис «Московский транспорт» поможет выбрать речной прогулочный маршрут
В приложении «Московский транспорт» появились специальные карточки с подробным описанием речных маршрутов по Москве-реке, благодаря которым пассажиры смогут узнать, где будет останавливаться теплоход, или какие достопримечательности встретятся во время поездки. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил глава столичного департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Мы расширяем функции приложения «Московский транспорт». В разделе «Водный транспорт» появились карточки прогулочных маршрутов со всеми подробностями. Это позволит пользователю быстро получить информацию о речной прогулке и наглядно представить путь. После запуска наших электросудов добавим в приложение и первый регулярный речной маршрут, — сообщил Ликсутов.
Чтобы познакомиться с маршрутом, нужно в приложении «Московский транспорт» нажать на лупу, расположенную в правом углу экрана. Затем в строке поиска следует указать название маршрута, после чего нужно выбрать нужную карточку, передает официальный сайт мэра Москвы.
20 июня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение первых круглогодичных электрических речных трамвайчиков.