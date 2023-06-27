Дептранс: Сервис «Московский транспорт» поможет выбрать речной прогулочный маршрут

В приложении «Московский транспорт» появились специальные карточки с подробным описанием речных маршрутов по Москве-реке, благодаря которым пассажиры смогут узнать, где будет останавливаться теплоход, или какие достопримечательности встретятся во время поездки. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил глава столичного департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.