Названа причина появления большого количества змей в Новой Москве

Змеи стали приползать к домам в Новой Москве из-за жары и засухи. Как сообщает РИА Новости, так активность пресмыкающихся объяснил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

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Ранее в Сети появились сообщения, что поселение Московский, которое находится рядом с аэропортом «Внуково», атаковали змеи. Бурмистров отметил, во время жары они ищут влажные темные места.

«Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоем, либо (где) поливают и лужи остаются. Они приползают попить, охладиться», — отметил он.