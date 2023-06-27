Собянин: за последние 12 лет в Москве построили более 1,2 тыс. км дорог

Более 1,2 тыс. км дорог и более 350 искусственных сооружений было построено в Москве с 2011 года, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин .

"Начиная с 2011 года мы построили свыше 1,2 тыс. км дорог и 359 искусственных сооружений", - рассказал он в своем блоге .

Мэр Москвы отметил, что столичные мосты и развязки представляют собой сложнейшие инженерные сооружения с высокой пропускной способностью: благодаря им движение по ключевым магистралям стало ощутимо свободнее. Также развязки украшают город, "особенно в вечернее время, когда на них зажигаются тысячи огней", подчеркнул мэр.