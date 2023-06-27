$84.66+0.5892.30+0.80

Синоптик предупредил москвичей о сильных дождях на неделе

Начало этой недели в Москве будет теплым, но затем погода изменится и начнутся осадки. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео ТВ" Александра Ильина.

Синоптик предупредил москвичей о сильных дождях на неделе
© риа новости

Он отметил, что большую часть недели температура воздуха будет на уровне 24 градусов тепла, дожди не прогнозируются. Но с четверга, 29 июня, погода начнет ухудшаться. Ильин уточнил, что в четверг выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков, ожидается от 17 до 23 градусов. При этом к выходным погода вновь наладится.

"В пятницу еще могут быть остаточные дождевые явления, в субботу в течение дня осадки будут, но незначительные. А уже в воскресенье погода ожидается хорошая", – цитирует синоптика "Москва 24".

По его информации, с 1 июля столбики термометров начнут подниматься. Ожидается, что воздух прогреется до 25 градусов.

Газета.Ru: главные новости