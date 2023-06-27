Синоптик предупредил москвичей о сильных дождях на неделе

Начало этой недели в Москве будет теплым, но затем погода изменится и начнутся осадки. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео ТВ" Александра Ильина .

Он отметил, что большую часть недели температура воздуха будет на уровне 24 градусов тепла, дожди не прогнозируются. Но с четверга, 29 июня, погода начнет ухудшаться. Ильин уточнил, что в четверг выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков, ожидается от 17 до 23 градусов. При этом к выходным погода вновь наладится.