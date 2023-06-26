Москвичей попросили не подкармливать животных в парках летом
Звери и птицы в столице способны самостоятельно находить себе корм, подкармливать их не нужно. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«Наступление лета - настоящий праздник для природы. В это время года ни у кого из животных не возникает проблем с поиском пропитания - каждый зверь, птаха, насекомое найдет, чем поживиться и полакомиться», - говорится в сообщении.
Подкармливание белок, например, не пойдет им на пользу, уточняют специалисты. Они могут потерять навык поиска еды и им будет труднее выжить в условиях дикой природы без помощи человека, пояснили в пресс-службе.
«На природных территориях Москвы созданы максимально естественные условия для обитания диких животных, и здесь специалисты стараются поддерживать природный баланс, поэтому в теплое время года не нужно подкармливать диких животных, в том числе белок. Летом у белок широкий ассортимент в питании: почки деревьев и кустов, семена, ягоды, некоторые грибы, насекомые», - добавили в ведомстве.