Дополнительный поезд из Москвы в Симферополь запустят с 5 июля

Компания "Гранд Сервис Экспресс" с 5 июля запустит из Москвы в Симферополь дополнительный поезд "Таврия" № 491/492. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Поезд № 491/492 Москва – Симферополь будет отправляться с Киевского вокзала с 5 июля через день, с 19 июля и до 3 сентября 2023 года – ежедневно", – говорится в сообщении.

Поезд из Симферополя начнет курсировать с 2 июля через день, а с 16 июля по 31 августа будет перевозить пассажиров ежедневно.

Время в пути не превысит сутки. На поезде пассажиры проедут через Калугу, Тулу, Елец, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Стоимость билетов в плацкартные вагоны составит 5 041,2 рубля, на верхнее место в купе – 8 117,7 рубля, на нижнее – 8 995,4 рубля.

Всего в период летнего сезона между российскими городами и Крымом будут курсировать 21 поезд и 3 группы прицепных вагонов.