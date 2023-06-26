Горожан приглашают на финальные концерты Первого московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье»
В Москве 1 и 2 июля пройдет закрытие Первого летнего музыкального фестиваля «Зарядье». Выступления оркестров на сцене одноименного парка сможет бесплатно посетить любой желающий, сообщили в столичной мэрии.
Первый московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» проходит в одноименном концертном зале с 1 июня по 2 июля. В его программе запланировано 37 концертов и лекций, а также бесплатные интерактивные и просветительские мероприятия. В рамках фестиваля представили 84 проекта, в том числе показали две мировые премьеры. Первый московский летний фестиваль собрал десятки артистов и 25 тысяч любителей искусства.
Закрытее фестиваля пройдет 1 и 2 июля. На сцене на открытом воздухе днем выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, а также коллективы «Этносфера», «Ураганный джаз» и Namgar.
Вечером зрителей ждут концерты специально созданного фестивального оркестра под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина. 1 июля прозвучит опера Сергея Рахманинова «Алеко», а 2 июля будет представлена Девятая симфония Людвига ван Бетховена.