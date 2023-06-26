Горожан приглашают на финальные концерты Первого московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье»

Первый московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» проходит в одноименном концертном зале с 1 июня по 2 июля. В его программе запланировано 37 концертов и лекций, а также бесплатные интерактивные и просветительские мероприятия. В рамках фестиваля представили 84 проекта, в том числе показали две мировые премьеры. Первый московский летний фестиваль собрал десятки артистов и 25 тысяч любителей искусства.