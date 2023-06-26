В Москве завершился джазовый фестиваль

В Москве пробежались по истории российского джаза, которому в этом году исполняется 100 лет. Путешествие во времени состоялось на концерте-закрытии второго международного джазового фестиваля, передает ОТР.

На нем музыка органично сочеталась с классической литературой.

Финальный концерт прошел в зале парка "Зарядье" и стал сюрпризом даже для искушенных любителей джаза.

Вместе с оркестром Игоря Бутмана в программе принял участие народный артист России актер Алексей Гуськов. В этом проекте произошло смешение - лучших джазовых произведений, стихов и прозы. На семи московских площадках в общей сложности выступили больше тысячи российских и зарубежных артистов.