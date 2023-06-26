В Москве завершился джазовый фестиваль
В Москве пробежались по истории российского джаза, которому в этом году исполняется 100 лет. Путешествие во времени состоялось на концерте-закрытии второго международного джазового фестиваля, передает ОТР.
На нем музыка органично сочеталась с классической литературой.
Финальный концерт прошел в зале парка "Зарядье" и стал сюрпризом даже для искушенных любителей джаза.
Вместе с оркестром Игоря Бутмана в программе принял участие народный артист России актер Алексей Гуськов. В этом проекте произошло смешение - лучших джазовых произведений, стихов и прозы. На семи московских площадках в общей сложности выступили больше тысячи российских и зарубежных артистов.
В том числе из Израиля, Таиланда, Бразилии, Кубы, США и других стран. Все они попали в программу фестиваля после подведения итогов Всероссийского конкурса.