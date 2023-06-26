В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Гидрометцентр России выступил с предупреждением об усилении ветра в Москве до 21:00 27 июня. Порывы будут доходить до 15 м/с, передает агентство городских новостей «Москва».
В сообщении говорится, что «погода потенциально опасна». В Подмосковье сильный ветер ожидается до полуночи 28 июня.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «Ленте.ру», что погода в течение недели в столице будет неоднородной. По его словам, прогнозируются дожди.
Синоптик уточнил, что самым теплым днем недели станет понедельник, 26 июня. По его словам, в городе будет солнечно, 25-27 градусов тепла. Осадков при этом не будет.
Теплой также будет ночь на вторник — около 13-15 градусов. В центре столицы ожидается даже 16-18 градусов. 23-25 градусов прогнозируется во вторник.