Гидрометцентр России выступил с предупреждением об усилении ветра в Москве до 21:00 27 июня. Порывы будут доходить до 15 м/с, передает агентство городских новостей «Москва».

В сообщении говорится, что «погода потенциально опасна». В Подмосковье сильный ветер ожидается до полуночи 28 июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «Ленте.ру», что погода в течение недели в столице будет неоднородной. По его словам, прогнозируются дожди.

Синоптик уточнил, что самым теплым днем недели станет понедельник, 26 июня. По его словам, в городе будет солнечно, 25-27 градусов тепла. Осадков при этом не будет.