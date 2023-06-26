В Строгино пройдет ретроспектива популярных советских фильмов

Ретроспектива популярных советских кинофильмов пройдет в культурном центре московского района Строгино, что на северо-западе мегаполиса. Об этом сообщает в понедельник префектура Северо-Западного административного округа.

"Культурный центр "Строгино" запускает бесплатные кинопоказы самых популярных советских фильмов, это отличная возможность увидеть любимые картины совершенно другим взглядом", - сказали в префектуре со ссылкой на организаторов.

Они уверены, что кино в кинозале дает совершенно особые ощущения от большого экрана, мощного звука, большого пространства, более мягкой и художественной картинки, атмосферы в зале.

"Показы фильмов будут проходить несколько раз в неделю", - рассказали организаторы, которых цитирует префектура.