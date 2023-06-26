Некоторым животным свойственно игровое поведение, таким образом они отрабатывают охотничьи навыки или сбрасывают напряжение. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

— Орангутаны — одни из самых интересных для наблюдения обитателей зоопарка. Что делает Алиса: раскачивает маму Чави — зачем? Почему Чави качается? Что же делают Алиса и Чави? — говорится в сообщении.

В своем Telegram-канале зоопарк показал, как орангутан Чави раскачивается на канатах в своем вольере, а Алиса помогает ей в этом. Людям может показаться, что таким образом животные играют, но на самом деле они могут отрабатывать охотничьи или пищедобывательные навыки, сбрасывать напряжение или привлекать внимание других членов группы или человека.