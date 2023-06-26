Собянин рассказал о развитии отечественных технологий в телекоме, ИТ и медицине
Город помогает отечественным технологиям в сфере телекоммуникаций, IT и медицины благодаря выдаче грантов на импортозамещение. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, компания «Векас» разрабатывает программное обеспечение для автоматизации производства на предприятиях. Благодаря выделенным средствам удалось собрать команду и создать альфа-версию программы.
«ТЗМОИ» занимается производством медицинской техники: от стерилизаторов до дезинфекционно-моечного оборудования. На выделенные средства предприятия расширили производство, увеличили штат и начали серийное производство продукции.
— Мы одобрили гранты на общую сумму больше 800 миллионов рублей 14 импортозамещающим компаниям. За их счет уже создано свыше 5,5 тысяч квадратных метров новых производственных и лабораторных помещений в городе, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Свыше миллиона человек задействованы в творческом бизнесе столицы, что становится мощным двигателем развития для городской экономики. Агентство креативных индустрий (АКИ) помогает с 2020 года реализовывать потенциал творческим людям.