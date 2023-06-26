Собянин рассказал о развитии отечественных технологий в телекоме, ИТ и медицине

— Мы одобрили гранты на общую сумму больше 800 миллионов рублей 14 импортозамещающим компаниям. За их счет уже создано свыше 5,5 тысяч квадратных метров новых производственных и лабораторных помещений в городе, — написал Собянин в своем Telegram-канале.