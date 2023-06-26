График поездов на МЦД-1 изменится в будни с 30 июня по 27 июля

Расписание движения поездов на Белорусско-Савеловском МЦД-1 изменится в будние дни с 30 июня по 27 июля. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По будням с 19:00 до 06:00 с 30 июня по 27 июля на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов для строительства ТПУ "Лианозово", - говорится в публикации.

Так, на Савеловском направлении интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, после 22:00 - до 1 часа. Кроме того, после 22:00 часть поездов будет отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни. На Белорусском направлении интервалы движения поездов будут также частично увеличены до 20 минут, часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская.

"Движение аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево: скорректировано расписание некоторых поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево ранним утром и поздним вечером. <...> Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" - график движения автобусов и аэроэкспрессов можно посмотреть на сайте компании aeroexpress.ru", - добавили в департаменте транспорта.