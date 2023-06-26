Московская канатная дорога будет работать по тарифам выходного дня 26 июня
В понедельник, 26 июня, Московская канатная дорога будет работать по тарифам выходного дня. Об этом сообщила пресс-служба канатной дороги.
«Московская канатная дорога в понедельник 26 июня будет работать с 12:00 до 22:00 по тарифам выходного дня: 450 руб. в одну сторону, 700 руб. туда и обратно. Дети и льготные категории - 300 руб. в одну сторону и 500 руб. туда и обратно. Дети до шести лет бесплатно», - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня в столице выходным днем.