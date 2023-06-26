Работающие в Москве 26 июня получат оплату за этот день в одинарном размере

Сотрудники организаций в Москве , которые работают 26 июня, получат оплату за понедельник в одинарном размере. Те, кто не работает, также получат оплату по окладу, сообщил ТАСС руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.

"Если бы это был обычный выходной или нерабочий праздничный день, то тогда бы работало правило 153 статьи Трудового кодекса, когда оплата производится в двойном размере. А это просто нерабочий день, поэтому оплата должна производиться в одинарном размере, тем, кто сегодня работает", - сказал собеседник агентства.

Купреев уточнил, что те, кто не работает в понедельник, должны получить за месяц полную зарплату в соответствии с календарем, который был ранее утвержден. То есть 26 июня им оплачивается как обычный рабочий день. Таким образом, и те, кто работает в понедельник, и те, кто не работает, получат оплату в одинарном размере, подытожил он.