Выпускной в Кремлевском дворце окончательно отменили

"Вчера Первый и второй канал ("Россия" - прим. ТАСС) ошибочно сказали у себя в эфире, что наш выпускной перенесли вместе с городским в Парке им. М.Горького. Поэтому мы давали повторную информацию у себя на сайте вчера поздно вечером о том, что наш выпускной все-таки отменен, - сказал он. - Его не переносят на 1 июля, он отменен окончательно".