Выпускные вечера в Москве пройдут 1 июля

Выпускные вечера в Москве проведут 1 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин . Градоначальник также проинформировал о снятии режима контртеррористической операции , который действовал в городе в течение двух последних суток.

Напомним, выпускные для столичных школьников должны были пройти в ночь на 25 мая, но они не состоялись из-за режима КТО, на время которого в Москве были отменены все массовые мероприятия. Не все одиннадцатиклассники успели даже получить аттестаты в торжественной обстановке - в тех школах, где вручение было запланировано на самое утро, торжественные линейки прошли, остальным выдали аттестаты без праздничной атрибутики.