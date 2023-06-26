В Москве выпустили "Тройки", посвященные "зеленым" облигациям

Дептранс Москвы и Комплекс экономической политики выпустили тематические "Тройки", посвященные "зеленым" облигациям столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

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"Зеленые" облигации помогают поддерживать инициативы по сохранению окружающей среды, сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Тройки" с ними помогут жителям города больше узнать о проекте и его пользе, отмечается в сообщении.

В ведомстве объяснили, что деньги от продажи ценных бумаг будут тратиться на закупку экологичного транспорта, например, электробусов. Приобрести карты можно в кассах по продаже билетов на Кольцевой линии.

Ранее в Москве появились в продаже лимитированные карты "Тройка", посвященные запуску первого регулярного речного маршрута с электросудами. Купить их можно было также в кассах на Кольцевой линии.