Собянин: В Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

В Москве и Подмосковье отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по столице и Подмосковью.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале также заявил, что власти снимают в городе все ограничения, связанные с режимом КТО. Он заявил, что выпускной для школьников проведут 1 июля.

Напомним, что в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Атака началась после того, как Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по лагерям ЧВК — эту информацию опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным — тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ и дальнейшей деэскалации.