Общедоступная парковка на 15 машино-мест появилась в столичном районе Арбат

Госинспекция по недвижимости пресекла самовольный захват территории общего пользования в центре Москвы. На месте незаконной автостоянки появилась парковочная зона на 15 машино-мест. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

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— Земельный участок по адресу Калошин переулок, владение 4/20 был огорожен металлическими откатными воротами, на нем работала несанкционированная автостоянка с постом охраны, — сказал он.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости, на территории размещался автотранспорт ограниченного круга лиц, одна из организаций неправомерно использовала ее под парковку автомобилей сотрудников. В результате самовольного захвата территории был ограничен доступ к административному зданию и жилым домам.

Уточняется, что разрешительная документация по установке объектов отсутствовала. Было принято решение о незамедлительном демонтаже незаконного объекта.

Все самовольные ограждения в настоящий момент ликвидированы. Доступ для жителей близлежащих домов открыт. Сейчас на земельном участке образована свободная парковочная зона на 15 машино-мест.