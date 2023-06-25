Власти Москвы разъяснили порядок работы в понедельник

Московские организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно решат, как они будут работать 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, передает ТАСС.

Там пояснили, что решения оперативного штаба обязаны исполнять органы власти, организации и граждане, работающие и зарегистрированные в Москве.

«При этом необходимо учитывать, что режим рабочего времени для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений», - добавили в пресс-службе.

Организации и индивидуальные предприниматели также самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин как глава столичного оперативного штаба объявил 26 июня нерабочим днем в Москве. Градоначальник объяснил свое решение режимом КТО, введенным в столице из-за ситуации с ЧВК «Вагнер».

В субботу вечером конфликт разрешился, однако решение мэра о нерабочем понедельнике осталось в силе.