Москвичей возмутила стоимость посещения туалета в метро
Стоимость посещения туалета в московском метро, которая составляет 69 рублей, возмутила столичных жителей. Обсуждение разгорелось в комментариях под публикацией в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».
«А вы в курсе, что посещение туалетов, установленных в подземке, например, на станции метро "ВДНХ", стоит аж 69 рублей? Грабеж среди бела дня? Или нормальный прайс?» — поинтересовался подписчик сообщества.
Москвичи разделились на два лагеря. Первые заявили, что туалеты в подземке должны быть бесплатные и такая цена завышена. Другие же отметили, что цена за комфорт и отсутствие очередей приемлема.
«Они бесплатные должны быть», «Это частные фирмы, не относящиеся к метрополитену», «Вообще в метро должны быть бесплатные туалеты, которые хорошо убираются», «Высокая цена обусловлена тем, что эти туалеты не запитаны от городской сети канализации. И, простите, "накопленное" вывозят в кегах, а эту работу нужно оплачивать, вот и дорого!» — прокомментировали юзеры.
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