Москвичей возмутила стоимость посещения туалета в метро

«Они бесплатные должны быть», «Это частные фирмы, не относящиеся к метрополитену», «Вообще в метро должны быть бесплатные туалеты, которые хорошо убираются», «Высокая цена обусловлена тем, что эти туалеты не запитаны от городской сети канализации. И, простите, "накопленное" вывозят в кегах, а эту работу нужно оплачивать, вот и дорого!» — прокомментировали юзеры.