Последние дорожные ограничения в Московской области сняли

Последние дорожные ограничения в Московской области, введенные накануне, сняты. В воскресенье, 25 июня, было открыто движение по федеральной трассе М-2 «Крым».

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Уточняется, что по трассе может передвигаться общественный и личный автотранспорт. Ограничения на дороге «Крым» сняли как в Тульской, так и в граничащих областях, включая Московскую.

В регионе не допустили нарушения системы жизнеобеспечения. Службы продолжают работу в штатном режиме.

— Движение общественного и личного автотранспорта по федеральным трассам М-2 «Крым», «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» по территории региона, а также на границах с соседними областями в обоих направлениях восстановлено, — приводит сообщение пресс-службы правительства Тульской области ТАСС.

Накануне ЧВК «Вагнер» совершила попытку военного мятежа. В связи с этим на некоторых отрезках российских трасс вводились ограничения для проезда транспорта. Так, госкомпания «Автодор» призывала водителей выбирать маршруты в обход трассы М-4 «Дон».